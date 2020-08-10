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Появилось новое видео мощного взрыва на заправке в центре российского города 

Lenta.ru 1 час назад
Появилось новое видео мощного взрыва на заправке в центре Волгограда. Ролик опубликовало издание Baza в своем Telegram-канале.
На кадрах видно столб огня. Очевидцы рассказали, что первый взрыв произошел около 12:50, пишет издание «Обзор». Затем жители ближайших домов услышали еще взрывы, после чего взлетел столб огня. На месте работают экстренные службы, расположенную рядом магистраль перекрыли для проезда.
Ранее стало известно, что в Волгограде на одной из центральных улиц произошел мощный взрыв на заправке. По данным издания «Подъем», авария произошла на АЗС на проспекте Ленина российского города, в соседних домах выбило стекла. Как пишут местные СМИ, пострадали четыре человека.
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Происшествия , Видео , Волгоград
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