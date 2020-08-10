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В Москве выходец из ДНР попытался убежать от стреляющих гаишников и впал в кому 

Lenta.ru 47 минут назад
В Москве выходец из ДНР убегал от гаишников и впал в кому
Фото: РИА Новости
В Москве гаишники устроили погоню со стрельбой за водителем-лихачем, который после инцидента впал в кому. Об этом сообщает «Московский комсомолец».
По данным издания, в ночь на 10 августа на Чертановской улице экипаж ГИБДД попытался остановить ВАЗ-21053, но водитель проигнорировал их требования и начал скрываться. В погоню за ним кинулись две полицейские машины. В ходе преследования гаишники открыли стрельбу из табельного оружия. В результате автомобиль был остановлен на Кировоградской улице. Шофер попытался совершить наезд на автоинспекторов, а затем выскочил из автомобиля и побежал. По нему начали стрелять, из 14 выстрелов ни один не попал в цель.
Беглец же оступился, упал и ударился головой. В тяжелом состоянии его госпитализировали. Сейчас нарушитель борется за жизнь в одной из московских больниц.
Им оказался 23-летний выходец из самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР). Выяснилось, что он был за рулем чужой машины.
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Происшествия , ГИБДД , Москва
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