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Падение подростка с поезда после удара током попало на видео 

Алевтина Жаркова 45 минут назад
Россиянин едва выжил после мощного удара током. Все произошло на железнодорожной станции в городе Россошь Воронежской области. Видео инцидента опубликовано в сообществе «Подслушано. Россошь» во «ВКонтакте».
17-летний юноша залез на крышу грузового поезда и шел вдоль состава, внезапно он получил сильнейший удар током и скатился вниз. По словам очевидцев, перед падением с крыши подросток как будто вспыхнул. После несчастного случая его госпитализировали в районную больницу в тяжелом состоянии. На месте происшествия работает транспортная полиция.
Происшествия , Видео , Воронежская Область , Россошь
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