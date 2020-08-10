Падение подростка с поезда после удара током попало на видео 

Россиянин едва выжил после мощного удара током. Все произошло на железнодорожной станции в городе Россошь Воронежской области . Видео инцидента опубликовано в сообществе «Подслушано. Россошь» во «ВКонтакте».

17-летний юноша залез на крышу грузового поезда и шел вдоль состава, внезапно он получил сильнейший удар током и скатился вниз. По словам очевидцев, перед падением с крыши подросток как будто вспыхнул. После несчастного случая его госпитализировали в районную больницу в тяжелом состоянии. На месте происшествия работает транспортная полиция.