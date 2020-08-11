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СК возбудил дело из-за пожара на заправке в Волгограде 

RT на русском и ещё 50 1 час назад
СК возбудил дело из-за пожара на заправке в Волгограде
Фото: РИА Новости / МЧС РФ
Следователи возбудили уголовное дело после пожара на газовой автозаправке в Волгограде.
Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на СУ СКР по Волгоградской области.

«Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 217 УК РФ (нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека либо крупного ущерба)», — указали в ведомстве.

Отмечается, что у собственника заправки изъята техническая и иная документация.
Ранее сообщалось, что 12 человек пострадали в результате пожара на газовой заправке в Волгограде. По факту произошедшего СК начал проверку.
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Происшествия , Волгоград
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