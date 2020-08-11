СК возбудил дело из-за пожара на заправке в Волгограде 

Следователи возбудили уголовное дело после пожара на газовой автозаправке в Волгограде.
Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на СУ СКР по Волгоградской области.
«Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 217 УК РФ (нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека либо крупного ущерба)», — указали в ведомстве.
Отмечается, что у собственника заправки изъята техническая и иная документация.
Ранее сообщалось, что 12 человек пострадали в результате пожара на газовой заправке в Волгограде. По факту произошедшего СК начал проверку.