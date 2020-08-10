Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Волгограде взорвалась газовая заправка 

ИА Regnum и ещё 18 1 час назад
В Волгограде взорвалась газовая заправка
Фото: РИА Новости
Газовая автозаправочная станция взорвалась 10 августа на севере Волгограда, сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на социальные сети. По сообщению очевидцев, оперативные службы уже на месте происшествия.
Пользователи паблика «Жесть Волгограда» выложили в сеть видеоролики с моментом взрыва и фотографии пожара. По данным очевидцев, горит заправка в Тракторозаводском районе, возле остановки «Хлебозавод». В момент хлопка в близлежащих домах затряслись стёкла.
По предварительным данным три человек пострадали.
Видео дня. Алексей Панин ищет новую жену
ИА Regnum: последние новости
В Улан-Удэ «заминировали» аэропорт В Улан-Удэ «заминировали» аэропорт В Волгограде взорвалась газовая заправка В Волгограде взорвалась газовая заправка В Бурятии возбуждено уголовное дело из-за гибели малолетнего ребёнка В Бурятии возбуждено уголовное дело из-за гибели малолетнего ребёнка
Происшествия , Интернет , Катастрофы , ИА REGNUM , Волгоград
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Зеленский обратился к белорусам с призывом
Зеленский обратился к белорусам с призывом
В центре Минска прогремели взрывы
В центре Минска прогремели взрывы
Предсказатель пяти президентов США сделал прогноз
Предсказатель пяти президентов США сделал прогноз
«Тушил сигареты об официантов»: Цой устроил пьяный дебош
«Тушил сигареты об официантов»: Цой устроил пьяный дебош
Видео
Падение подростка с поезда после удара током попало на видео
00:36
Падение подростка с поезда после удара током попало на видео
Происшествия
Опубликовано видео бушующих пожаров в Якутии
00:49
Опубликовано видео бушующих пожаров в Якутии
Происшествия Пожары
Ради продуктов пенсионерка надела трусы вместо маски
00:37
Ради продуктов пенсионерка надела трусы вместо маски
Происшествия Общество
Стащивший из машины продукты медведь попал на видео
00:36
Стащивший из машины продукты медведь попал на видео
Общество В мире
Опубликовано видео стрельбы по митингующим в Минске
00:33
Опубликовано видео стрельбы по митингующим в Минске
Происшествия В мире
Появилось видео предсказаний Билла Гейтса
01:11
Появилось видео предсказаний Билла Гейтса
В мире
Столкновения с полицией в Беларуси попали на видео
00:26
Столкновения с полицией в Беларуси попали на видео
Происшествия
Появилось видео крушения самолета под Калугой
01:02
Появилось видео крушения самолета под Калугой
Происшествия
Эпицентр взрыва в Бейруте попал на видео
00:38
Эпицентр взрыва в Бейруте попал на видео
В мире
В Минск согнали военную технику
00:17
В Минск согнали военную технику
В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение