В Волгограде взорвалась газовая заправка 

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Газовая автозаправочная станция взорвалась 10 августа на севере Волгограда , сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на социальные сети. По сообщению очевидцев, оперативные службы уже на месте происшествия.

Пользователи паблика «Жесть Волгограда» выложили в сеть видеоролики с моментом взрыва и фотографии пожара. По данным очевидцев, горит заправка в Тракторозаводском районе, возле остановки «Хлебозавод». В момент хлопка в близлежащих домах затряслись стёкла.

По предварительным данным три человек пострадали.