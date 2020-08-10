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Бросивший детей в Шереметьево мужчина отказался признать вину 

РИА Новости и ещё 3 2 часа назад
Бросивший детей в Шереметьево мужчина сделал заявление
Фото: РИА Новости
Житель Комсомольска-на-Амуре Виктор Гаврилов, оставивший своих детей в аэропорту " Шереметьево" и обвиняющийся в краже 100 тысяч рублей, не признает свою вину, сообщила РИА Новости представитель прокуратуры региона.
По версии следствия, в январе обвиняемый с помощью банковского мобильного приложения похитил у своей знакомой 100 тысяч рублей, после чего со своими детьми 5 и 8 лет уехал из Комсомольска-на-Амуре в Москву. В аэропорту " Шереметьево " он оставил сыновей в терминале, а сам отправился в другой город искать работу.

"При предъявлении обвинительного заключения он не признал вину. Заседание назначено на 3 сентября — начнётся процесс. Сегодня решался вопрос о продлении меры пресечения в виде заключения под стражу и рассмотрении дела. Мера пресечения продлена на шесть месяцев ", — сказала собеседница.

Гаврилов находится под стражей. Дети проживают с родной матерью.
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Происшествия , Виктор Гаврилов , Аэропорт Шереметьево , РИА Новости , Комсомольск-На-Амуре
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