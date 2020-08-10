Бросивший детей в Шереметьево мужчина сделал заявление

По версии следствия, в январе обвиняемый с помощью банковского мобильного приложения похитил у своей знакомой 100 тысяч рублей, после чего со своими детьми 5 и 8 лет уехал из Комсомольска-на-Амуре в Москву. В аэропорту " Шереметьево " он оставил сыновей в терминале, а сам отправился в другой город искать работу.

"При предъявлении обвинительного заключения он не признал вину. Заседание назначено на 3 сентября — начнётся процесс. Сегодня решался вопрос о продлении меры пресечения в виде заключения под стражу и рассмотрении дела. Мера пресечения продлена на шесть месяцев ", — сказала собеседница.

Гаврилов находится под стражей. Дети проживают с родной матерью.