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Мальчик из Нижнего Тагила получил ожоги, пытаясь повторить трюк из TikTok 

Газета.Ru и ещё 9 1 час назад
Ребенок попытался повторить трюк из TikTok и поджог себя
Фото: depositphotos.com
Девятилетний мальчик в Нижнем Тагиле получил ожоги ног, пытаясь совершить трюк из видео в социальной сети TikTok. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС по Свердловской области.
Отмечается, что инцидент произошел 7 августа.
На видео, которым вдохновился пострадавший, юноша поджигает льющийся из канистры бензин. Мальчик решил повторить этот эксперимент, взяв емкость с горючей жидкостью и зажигалку, он направился в огород и на грядке стал воспламенять льющийся бензин.
По данным ведомства, горящая жидкость потекла ребенку под ноги, загорелись тапочки и штаны.
Мальчику удалось самому потушить горящую одежду, забравшись в ванную, находившуюся во дворе. После родители обратились к скорой помощи.
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