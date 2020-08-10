В Москве задержали виновных в незаконном обналичивании денег

"Оперативники установили, что злоумышленники, используя счета подконтрольных организаций, совершали банковские операции по обналичиванию денежных средств без государственной регистрации и соответствующего разрешения. За свои услуги они удерживали комиссионное вознаграждение в размере 15% с каждой транзакции. По предварительным данным, только одному контрагенту подозреваемые обналичили более 18 млн рублей, при этом количество "клиентов" противоправной схемы исчисляется десятками", — сказала она.