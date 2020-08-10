Опубликовано видео стрельбы по митингующим в Минске 

По фактам массовых беспорядков в Минске возбудили уголовные дела. В ночь на 10 августа тысячи человек вышли на улицы после закрытия избирательных участков в Белоруссии. Как сообщают белорусские правозащитники, были задержаны 80 человек.
Telegram-канал Nexta опубликовал запись с места событий, на которой слышна стрельба. В МВД Белоруссии подтвердили информацию, что для разгона несанкционированных акций были применены светошумовые гранаты.
Напомним, 9 августа состоялись выборы президента Белоруссии, по итогам которых, по данным ЦИК, лидирует действующий глава государства Александр Лукашенко. Его конкурент Светлана Тихановская находится на втором месте. Всего на пост президента претендовало 5 человек.