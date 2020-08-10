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В результате беспорядков в Минске в ночь на понедельник погиб один человек, трое серьезно пострадали, сообщил представитель правозащитного центра «Весна» Валентин Стефанович.

Стало известно об одном погибшем в ходе беспорядков в Минске

В результате беспорядков в Минске в ночь на понедельник погиб один человек, трое серьезно пострадали, сообщил представитель правозащитного центра «Весна» Валентин Стефанович.

«Да, есть сведения об одном погибшем. Это произошло в результате наезда спецтранспорта на участников акции. Три человека серьезно пострадали, один погиб в результате черепно-мозговой травмы», — сказал Стефанович, передает ТАСС.

Официальные данные МВД Белоруссии по этому поводу не поступали.

Ранее в белорусских соцсетях распространилась информация о тяжело пострадавшем, а возможно и погибшем во время протестов в Минске, называлось его вероятное имя — Евгений Заичкин.

Напомним, в воскресенье в Белоруссии прошли президентские выборы. По данным ЦИК, предварительная явка составила 84,05%, действующий президент Белоруссии Александр Лукашенко побеждает во всех районах, на втором месте — Светлана Тихановская. Сама Тихановская заявила о поддержке большинством граждан Белоруссии.

По данным правозащитников, в ходе выборов президента 8 и 9 августа в Белоруссии были задержаны 91 человек.

После закрытия избирательных участков в центре Минска начались столкновения с ОМОН. К утру понедельника белорусские правоохранители жестко вытеснили протестующих из центра столицы, активно применяя светошумовые гранаты и перцовый газ. Появились сообщения о пострадавших.

Следственный комитет Белоруссии возбудил уголовные дела по факту массовых беспорядков в ночь на 10 августа, участникам и организаторам акций грозит до восьми и 15 лет лишения свободы.

Газета ВЗГЛЯД сообщала, что это только начало противостояния, которое продолжится в понедельник.