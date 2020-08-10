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По словам представителя правозащитного центра «Весна» Валентина Стефановича, в ходе беспорядков в Минске погиб один человек. Об этом пишет ТАСС.

Как сообщал «Рамблер», 9 августа в Белоруссии прошли выборы президента. После окончания голосования в Минске началась акция протеста. Между ее участниками и сотрудниками правоохранительных органов произошли столкновения.

«Да, есть сведения об одном погибшем. Это произошло в результате наезда спецтранспорта на участников акции», — сказал Стефанович.

Он подчеркнул, что в результате инцидента серьезно пострадали три человека, один погиб в результате черепно-мозговой травмы.

При этом официального подтверждения этих данных от МВД Белоруссии пока не поступало.

Отметим, что, согласно предварительным итогам голосования, Лукашенко набрал 80,23% голосов избирателей.