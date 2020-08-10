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На Алтае задержали грабителя пожилых женщин из Новосибирска 

ИА Regnum и ещё 3 1 час назад
На Алтае задержан серийный грабитель
Фото: ТАСС
В Республике Алтай правоохранители задержали 25-летнего жителя Новосибирска, причастного к серии ограблений пожилых женщин в мае-июне 2020 года. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе Управления на транспорте МВД России по СФО, после очередного нападения, он нанялся на работу по заготовке лекарственных растений и кедровых орехов.
Несмотря на это, мужчину нашли на стоянке заготовителей в Чойском районе. По данным МВД, он причастен к шести грабежам.

«В вечернее время он совершал нападения на женщин преклонного возраста и срывал с них золотые цепочки, похищенные украшения сбывал в ломбард. Общая сумма ущерба превысила 80 тысяч рублей», — отметили в ведомстве.

По фактам преступлений возбуждены уголовные дела. Выяснилось, что подозреваемый ранее уже привлекался к уголовной ответственности. В конце 2019 года он освободился из колонии, где отбывал срок за 11 грабежей. В настоящее время задержанный заключён под стражу.
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Происшествия , Алтай , Новосибирск , Республика Алтай
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