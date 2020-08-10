В Беларуси начались массовые протестные акции из-за результатов выборов президента. По официальным данным ЦИК, в выборах победил действующий президент Белоруссии Александр Лукашенко, набрав более 79% голосов. Светлана Тихановская при этом набрала менее 7% голосов по официальным данным. Многие жители Беларуси не согласны с результатами выборов и уверены, что данные были сфальсифицированы. Это заставляет людей выходить на улицы и протестовать. Полицейские пытаются разогнать митингующих и порой это перерастает в массовые драки несогласных граждан Беларуси с представителями силовых структур. В сети появилось множество видео с протестных акций в Минске.
Столкновения с полицией в Беларуси попали на видео
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