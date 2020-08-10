В Калужской области потерпел крушение легкомоторный самолет. Трагедию заснял один из очевидцев. Пилот самолета произвел взлет машины и выполнил простые элементы, однако не справился с управлением при выполнении фигуры высшего пилотажа — "бочки". Это поворот на 360 градусов во время полета. На кадрах видно, как летчик почти закончил этот сложный элемент. Но что-то пошло не так, самолет начал падать и просто воткнулся в землю. Пилот не выжил. На месте происшествия работала группа Следственного комитета. Следователям предстоит выяснить причины произошедшего. Уже возбуждено уголовное дело по факту нарушения правил безопасности движения воздушного судна.
Появилось видео крушения самолета под Калугой
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