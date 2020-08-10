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Появилось видео крушения самолета под Калугой 

Вадим Дроздов 29 минут назад
В Калужской области потерпел крушение легкомоторный самолет. Трагедию заснял один из очевидцев. Пилот самолета произвел взлет машины и выполнил простые элементы, однако не справился с управлением при выполнении фигуры высшего пилотажа — "бочки". Это поворот на 360 градусов во время полета. На кадрах видно, как летчик почти закончил этот сложный элемент. Но что-то пошло не так, самолет начал падать и просто воткнулся в землю. Пилот не выжил. На месте происшествия работала группа Следственного комитета. Следователям предстоит выяснить причины произошедшего. Уже возбуждено уголовное дело по факту нарушения правил безопасности движения воздушного судна.
Происшествия , Видео , СКР , Калужская Область
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