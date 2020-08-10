В Бурятии ещё один ребёнок погиб от удара током 

Бурятии зафиксировали второй за последние дни случай смерти ребёнка от удара током. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе Следственного управления СКР по республике, очередная трагедия произошла 8 августа в Селенгинском районе.

Мальчик проживал с родителями. В тот день, играя во дворе дома, он дотронулся до висящих на заборе проводов.

«Через некоторое время сестра вышла на улицу и обнаружила мальчика лежащим на земле без сознания. Ребёнок был доставлен в больницу, медицинскими работниками констатирована его смерть», — отметили в ведомстве.

Выяснилось, что дом был отключён от электричества за неуплату три года назад. После чего отец ребёнка самовольно подключился к линии электропередач. При этом семья, как отмечается, характеризуется положительно, родители не злоупотребляют спиртными напитками.

Следователи возбудили уголовное дело, назначена судебно-медицинская экспертиза.

Как сообщало ИА REGNUM, на минувшей неделе аналогичный случай произошёл в Джидинском районе республики.