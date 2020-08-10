Мужчина погиб из-за одного укуса осы 

Житель французского региона Бретань задохнулся после того, как его ужалила оса во время отдыха с семьей на озере Анси во Французских Альпах. Об этом сообщает издание Newsweek.

52-летний мужчина отдыхал на озере Анси вместе с женой, двумя сыновьями и невесткой. Во вторник, 4 августа, семья собиралась уезжать с озера. Во время обеда оса залетела к французу в рот и ужалила его в язык. Сразу после укуса язык распух, и пострадавший начал задыхаться. В конце концов, он потерял сознание, и его сердце остановилось.

Прибывшие на место происшествия спасатели пытались спасти мужчину, но реанимировать его не удалось. Врачи констатировали его смерть.

В большинстве случаев укусы пчел, ос и шершней не опасны для жизни человека, хотя могут быть очень болезненны. По данным экспертов, в среднем взрослый человек может выдержать более тысячи укусов. Наибольшую опасность представляют укусы в язык или глотку. В этом случае происходит быстрое опухание слизистой оболочки, и это может привести к асфиксии.

Люди, у которых есть аллергия на укусы насекомых, тоже находятся в группе риска. У них могут проявляться такие симптомы как затрудненное дыхание, опухшее лицо, горло или рот, учащенный пульс и падение кровяного давления. В этом случае человек может умереть менее чем за десять минут. Тем не менее, летальные исходы от укусов пчел и шершней очень редки.

Ранее сообщалось, что в Камбодже пятилетний мальчик скончался в результате нападения целого роя ос, его бабушка получила серьезные травмы. На бабушку и внука напали около 30 ос и нанесли им множество укусов в лицо, шею и грудь.