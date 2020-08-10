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Первый канал «допросил» новых свидетелей гибели Дятлова 

Ura.Ru 1 час назад
Первый канал «допросил» новых свидетелей гибели Дятлова
Фото: Андрей Гусельников © URA.RU
К эфиру на «Первом канале» готовят новую программу о трагедии на перевале Дятлова 40-летней давности. В проекте «На самом деле» появятся свидетели, которые до недавнего времени избегали общения со СМИ.
По версии Генпрокуратуры РФ, группа Дятлова погибла на перевале на Северном Урале из-за схода лавины. Однако один из участников программы — поисковик Владислав Карелин заявляет, что смерть туристов до сих пор остается загадкой. Именно Карелин обнаружил под толстым слоем снега тело Рустема Слободина, пишет «Комсомольская правда». «Он лежал на животе, слегка поджав ноги». — рассказал в телеэфире поисковик о погибшем Слободине.
В программе также примет участие свидетель Владимир Чеглаков, сын лесника Чеглакова, который первым нашел палатку. Он расскажет о поисковых работах со слов отца. Чеглаков-младший даже согласился ответить на вопросы на детекторе лжи. Программа выйдет в эфир 10 августа, вечером.
Гибель группы Игоря Дятлова на Северном Урале до сих пор полна тайн и загадок. Каждый год появляются новые версии трагедии. Только прокуратура за последние несколько лет отработала более 70 разных вариантов развития события. Адвокат Фонда памяти Дятлова Евгений Черноусов не согласен с выводами прокуроров. Он считает, что участники группы туристов под руководством Игоря Дятлова погибли из-за взорвавшегося летательного аппарата.
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Комментарии 9
Происшествия , Игорь Дятлов , Евгений Черноусов , Генпрокуратура РФ , Комсомольская правда
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