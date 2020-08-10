Первый канал «допросил» новых свидетелей гибели Дятлова 

К эфиру на «Первом канале» готовят новую программу о трагедии на перевале Дятлова 40-летней давности. В проекте «На самом деле» появятся свидетели, которые до недавнего времени избегали общения со СМИ.

По версии Генпрокуратуры РФ, группа Дятлова погибла на перевале на Северном Урале из-за схода лавины. Однако один из участников программы — поисковик Владислав Карелин заявляет, что смерть туристов до сих пор остается загадкой. Именно Карелин обнаружил под толстым слоем снега тело Рустема Слободина, пишет «Комсомольская правда». «Он лежал на животе, слегка поджав ноги». — рассказал в телеэфире поисковик о погибшем Слободине.

В программе также примет участие свидетель Владимир Чеглаков, сын лесника Чеглакова, который первым нашел палатку. Он расскажет о поисковых работах со слов отца. Чеглаков-младший даже согласился ответить на вопросы на детекторе лжи. Программа выйдет в эфир 10 августа, вечером.