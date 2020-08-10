Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Граната залетела на балкон жилого дома в Минске 

News.ru 34 минуты назад
Граната залетела на балкон жилого дома в Минске
Фото: belteanews/twitter.com
Граната попала на балкон жилого многоэтажного дома в белорусской столице, где проходят акции протеста.
Уточняется, что спецсредство попало на седьмой этаж. Спасатели МЧС подняли лестницу на балкон, в квартире никого не оказалось. Однако спасатели эвакуируют некоторых жильцов дома в противогазах, так как помещения заволокло дымом, у людей слезятся глаза и першит в горле, передаёт Tut.by.
В столице Белоруссии продолжаются акции протеста, они начались после закрытия избирательных участков. В республике 9 августа прошли президентские выборы. По предварительным данным ЦИК, действующий президент Александр Лукашенко набирает 81,35% голосов.
Пресс-секретарь МВД Белоруссии Ольга Чемоданова подтвердила, что силовики задерживают митингующих и применяют к ним спецсредства, писал NEWS.ru ранее.
Видео дня. В Метрополисе между охраной и посетителем произошла потасовка
News.ru: последние новости
У МВД Белоруссии нет данных о пострадавших при протестах силовиках У МВД Белоруссии нет данных о пострадавших при протестах силовиках Полицейские нашли в одной из квартир Петербурга пакет с мёртвым младенцем Полицейские нашли в одной из квартир Петербурга пакет с мёртвым младенцем Помощник президента Абхазии объяснил инцидент на границе с Россией Помощник президента Абхазии объяснил инцидент на границе с Россией
Происшествия , В мире , Ольга Чемоданова , Александр Лукашенко , МЧС , МВД , Минск
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Не важно, когда давать мужчине, главное — дать хорошо»
«Не важно, когда давать мужчине, главное — дать хорошо»
«Класс. Предательница! Крым — это Россия»
«Класс. Предательница! Крым — это Россия»
«Война трусов» закончилась победой нудистов
«Война трусов» закончилась победой нудистов
Помощник президента Абхазии объяснил инцидент на границе с Россией
Помощник президента Абхазии объяснил инцидент на границе с Россией
Видео
В Минск согнали военную технику
00:17
В Минск согнали военную технику
В мире
В Минске начались задержания
В Минске начались задержания
В мире
Сбежавшая лошадь протаранила автомобиль в Казани и попала на видео
00:16
Сбежавшая лошадь протаранила автомобиль в Казани и попала на видео
Опубликовано видео поражения Олейника от американца на турнире UFC
00:26
Опубликовано видео поражения Олейника от американца на турнире UFC
Протест в Минске: ОМОН применил светошумовые гранаты
00:42
Протест в Минске: ОМОН применил светошумовые гранаты
В мире Происшествия
В центре Минска начались столкновения
00:42
В центре Минска начались столкновения
В мире Происшествия
Решена судьба задержанных журналистов «Дождя»
00:26
Решена судьба задержанных журналистов «Дождя»
В мире Политика
Пьяный пассажир попытался силой открыть двери автобуса и попал на видео
00:15
Пьяный пассажир попытался силой открыть двери автобуса и попал на видео
Внедорожник въехал в батут с детьми и попал на видео
00:12
Внедорожник въехал в батут с детьми и попал на видео
Прохожие спасли тонущего мальчика из Крюкова канала и попали на видео
05:06
Прохожие спасли тонущего мальчика из Крюкова канала и попали на видео
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение