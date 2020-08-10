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Российские журналисты попали под слезоточивый газ в Бейруте 

News.ru и ещё 7 36 минут назад
Российские журналисты попали под слезоточивый газ в Бейруте
Фото: Marwan Naamani/Global Look Press
Корреспондент и оператор телеканала RT, а также руководитель бюро ВГТРК на Ближнем Востоке и в Северной Африке Евгений Поддубный попали под слезоточивый газ в Бейруте.
Наш корреспондент Игорь Жданов и его оператор попали под слезоточивый газ в Бейруте, — цитирует сообщение ТАСС.
Видеоролик с Поддубным был показан в эфире программы «Вести недели» на телеканале «Россия 1». На нём отчетливо видно, как в журналиста попадает граната со слезоточивым газом.
Начавшаяся накануне акция протеста через какое-то время переросла в беспорядки. Демонстранты забросали сотрудников полиции камнями и петардами, а те в ответ стали кидать в толпу десятки гранат со слезоточивым газом. Протестующим также удалось взять штурмом здания двух министерств. Сотни людей пострадали, один полицейский погиб.
Демонстранты считают, что именно ливанское правительство несёт ответственность за трагедию, случившуюся 4 августа, а также за экономические и политические проблемы в стране. Люди требуют отставки правительства, а также реформ.
К трагедии привела случайность. В порту взорвались 2700 тонн аммиачной селитры, она была конфискована ещё в 2014 году с судна Rhosus, которое сделало в Бейруте техническую остановку. Об этом писал NEWS.ru.
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Комментарии
Происшествия , В мире , Игорь Жданов , Евгений Поддубный , Russia Today , ВГТРК , ИТАР-ТАСС , Бейрут
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