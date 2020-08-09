Барщевский отреагировал на обвинения в изнасиловании 

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Юрист Михаил Барщевский в комментарии телеканалу "360" ответил на обвинения в изнасиловании, которые в своем Facebook опубликовала Елена Радаева.

По его словам, два года назад женщина подавала заявление в прокуратуру , однако ей отказали в открытии уголовного дела "за отсутствием самого факта".

"Во-первых, Елена Радаева — это псевдоним. Во-вторых, она имеет диагноз "шизофрения", "бред навязчивых идей", — сказал Барщевский.

Он отметил, что это официальный диагноз женщины.

Ранее Радаева обвинила Барщевского в том, что тот принудил ее заняться с ним сексом.