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Барщевский отреагировал на обвинения в изнасиловании 

Газета.Ru 1 час назад
Барщевский отреагировал на обвинения в изнасиловании
Фото: РИА Новости
Юрист Михаил Барщевский в комментарии телеканалу "360" ответил на обвинения в изнасиловании, которые в своем Facebook опубликовала Елена Радаева.
Известного адвоката обвинили в изнасиловании
По его словам, два года назад женщина подавала заявление в прокуратуру, однако ей отказали в открытии уголовного дела "за отсутствием самого факта".

"Во-первых, Елена Радаева — это псевдоним. Во-вторых, она имеет диагноз "шизофрения", "бред навязчивых идей", — сказал Барщевский.

Он отметил, что это официальный диагноз женщины.
Ранее Радаева обвинила Барщевского в том, что тот принудил ее заняться с ним сексом.
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Происшествия , Михаил Барщевский , Генпрокуратура РФ
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