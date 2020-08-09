Тело 13-летнего школьника нашли за торговым комплексом

Следствие выясняет обстоятельства смерти 13-летнего мальчика, тело которого в воскресенье прохожие нашли за зданием торгового комплекса в Заводском районе Саратова, сообщило региональное управление СК РФ.
"По предварительным данным, 9 августа в дневное время прохожие обнаружили за торговым комплексом, расположенным по Ново-Астраханскому шоссе в Саратове, тело 13-летнего ребенка… Признаков насильственной смерти при внешнем осмотре на теле ребенка не обнаружено… Назначено судебно-медицинское исследование с целью определения причины его смерти", — говорится в сообщении.
Уточняется, что родители мальчика установлены. По результатам проверки будет принято процессуальное решение, добавили в СК.