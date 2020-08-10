В Москве пресекли организацию незаконной миграции 

«Сотрудники управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД России по Москве в ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий на территории столицы задокументировали факты организации незаконной миграции иностранных граждан», — сказала заместитель начальника пресс-службы ГУ МВД России по Москве Екатерина Гузь.