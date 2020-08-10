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В Москве пресекли организацию незаконной миграции 

РИАМО и ещё 3 2 часа назад
В Москве пресекли организацию незаконной миграции
Фото: РИАМО
В Москве пресекли незаконную организацию миграции, правоохранители установили, что этим занимается одно из международных общественных объединений, сообщается на сайте ГУ МВД РФ по столице.
В Московском регионе и Воронежской области провели восемь обысков в жилищах предполагаемых фигурантов уголовного дела. Изъяли предметы и документы, имеющие значение для расследования дела.

«Сотрудники управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД России по Москве в ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий на территории столицы задокументировали факты организации незаконной миграции иностранных граждан», — сказала заместитель начальника пресс-службы ГУ МВД России по Москве Екатерина Гузь.

Задержаны пять человек.
По данному факту возбудили уголовное дело.
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Происшествия , Екатерина Гузь , МВД , Воронежская Область , Москва
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