Более 40 человек отравились водой в Дагестане 

В дагестанском селе более 40 человек отравились питьевой водой. По данному факту проводится проверка.

Об этом сообщили в СУ СКР по республике Дагестан. По его данным, инцидент произошёл в селе Геджух Дербентского района.

В участковую больницу села Геджух Дербентского района доставлены девять жителей села, из которых шесть детей с диагнозом «острое кишечное отравление», — говорится в сообщении.

В результате подворного обхода выяснилось, что ещё более 40 человек имеют признаки отравления, находясь при этом дома. Следователи уже начали проверку. По предварительной версии, причиной отравления могла послужить питьевая вода, поступающая в дома по водопроводным линиям, передаёт Life.

Ранее NEWS.ru писал о том, что прокуратура Приморского края проводит проверку по факту отравления десяти детей в Находкинском городском округе.