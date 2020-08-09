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Более 40 человек отравились водой в Дагестане 

News.ru и ещё 4 1 час назад
Более 40 человек отравились водой в Дагестане
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
В дагестанском селе более 40 человек отравились питьевой водой. По данному факту проводится проверка.
Об этом сообщили в СУ СКР по республике Дагестан. По его данным, инцидент произошёл в селе Геджух Дербентского района.

В участковую больницу села Геджух Дербентского района доставлены девять жителей села, из которых шесть детей с диагнозом «острое кишечное отравление», — говорится в сообщении.

В результате подворного обхода выяснилось, что ещё более 40 человек имеют признаки отравления, находясь при этом дома. Следователи уже начали проверку. По предварительной версии, причиной отравления могла послужить питьевая вода, поступающая в дома по водопроводным линиям, передаёт Life.
Ранее NEWS.ru писал о том, что прокуратура Приморского края проводит проверку по факту отравления десяти детей в Находкинском городском округе.
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Происшествия , Республика Дагестан
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