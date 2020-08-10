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В СК сообщили о возбуждении уголовного дела по факту инцидента.

Следователи также сообщили о возбуждении уголовного дела по факту крушения авиасудна, в результате которого погиб пилот.

«Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 263 УК России (нарушение правил безопасности движения воздушного судна)», — сказано в сообщении СК.

По предварительным данным Следственного комитета, пилот выполнял бочку — элемент высшего пилотажа, во время которого не справился с управлением и потерпел крушение. Мужчина погиб на месте происшествия.