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Момент падения самолета под Калугой попал на видео 

ТК «Звезда» и ещё 11 17 минут назад
В СК сообщили о возбуждении уголовного дела по факту инцидента.
Следственный комитет РФ опубликовал на сайте видео момента крушения легкомоторного самолета в Калужской области.
Следователи также сообщили о возбуждении уголовного дела по факту крушения авиасудна, в результате которого погиб пилот.

«Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 263 УК России (нарушение правил безопасности движения воздушного судна)», — сказано в сообщении СК.

По предварительным данным Следственного комитета, пилот выполнял бочку — элемент высшего пилотажа, во время которого не справился с управлением и потерпел крушение. Мужчина погиб на месте происшествия.
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Происшествия , Видео , СКР , Калуга , Калужская Область
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