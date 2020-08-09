В Абхазии объяснили таран ворот на границе с РФ

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Помощник президента Абхазии объяснил таран ворот на границе с Россией 

Lenta.ru и ещё 2 46 минут назад
Помощник президента Абхазии Ахра Авидзба, протаранивший ворота на границе с Россией из-за того, что его не хотели пропускать на родину ввиду долгов по налогам и коммунальным платежам, объяснил причины своих действий. Об этом он рассказал в беседе с РБК.
По словам Авидзбы, после того, как его удерживали на российском пограничном пункте в течение пяти часов, он решил «просто поехать».

«Я просто поехал, калитка открылась от удара машины», — пояснил помощник главы государства.

Собеседник издания подчеркнул, что, помимо прочего, один из пограничников вел себя «провокационно», в то время как остальные «не могли понять поведение своего начальника».

«Будь у меня даже миллиард долга, диппаспорт не позволяет им меня остановить. Они должны написать уведомление в МИД Абхазии», — заключил он.

Авидзба добавил, что ранее у него уже возникали трудности при пересечении российско-абхазской границы.
Об инциденте с тараном ворот на границе Абхазии и России стало известно 8 августа. Уточнялось, что у Авидзбы имеется ограничение на выезд из России из-за задолженностей. Пытаясь пересечь границу, он объяснил пограничникам, что вскоре оплатит все налоги, после чего предоставил дипломатический паспорт. Мужчине пришлось прождать решения несколько часов, из-за чего он не выдержал и нажал на газ.
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Происшествия , Видео , МИД , Абхазия
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