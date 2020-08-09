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Петербурженка пошла в гости с трупом ребенка в пакете 

Майк Габриелян и ещё 1 6 минут назад
Петербурженка пошла в гости с трупом ребенка в пакете
Фото: ТАСС
В Петербурге женщина пришла в гости к знакомому с трупом новорожденной дочери в пакете. Об инциденте сообщает издание Конкретно.ру.
Накануне днём работники скорой сообщили полиции о трупе новорожденного в квартире дома №30 на Стародеревенской улице. Полицейские приехали на место и обнаружили в коридоре квартиры черный полиэтиленовый пакет. В нём был труп новорожденной девочки.
Жильё принадлежит 39-летнему безработному. Он рассказал, что утром к нему домой пришла знакомая по имени «Регина». С собой она принесла полиэтиленовый пакет. Женщина не стала скрывать, что в пакете лежит тело умершего ребенка.
Затем «Регине» стало плохо, мужчина вызвал бригаду скорой. Медики нашли у неё послеродовое кровотечение и в тяжелом состоянии увезли в Елизаветинскую больницу. Позднее выяснилось, что 26-летнюю женщину на самом деле зовут Юлия.
Труп новорожденного направлен в морг для установления причины смерти.
Телеграм-канал 112 уточняет, что мужчина несколько раз менял показания. Сначала он сообщил, что нашёл пакет с младенцем на улице. Затем выдвинул версию, что «Регина» пришла к нему с компанией, и они сели отмечать некий праздник. Пакет всё это время стоял на кухне. Во время застолья у женщины началось кровотечение и ей пришлось вызвать скорую.
Возбуждено уголовное дело. Силовики не исключают, что смерть ребенка могла быть насильственной.
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Происшествия , Санкт-Петербург
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