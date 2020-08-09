В Волге утонули иностранные студенты

В минувшую субботу студенты волгоградского вуза, в частности четверо учащихся из Индии, отдыхали у реки в хуторе Бобры, расположенном рядом с Волгоградом. Один из студентов стал тонуть, а трое его соотечественников бросились на помощь.

Впоследствии выяснилось, что все четверо не умели плавать, вследствие чего им не удалось выбраться из воды. Тела погибших удалось обнаружить через сутки сотрудникам спасательной службы. По факту случившегося в настоящий момент проводится проверка.