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80-летнего москвича госпитализировали после ссоры с дочкой 

Майк Габриелян и ещё 1 9 минут назад
Женщина напала на 80-летнего отца в Москве
Фото: ТАСС
В Москве женщина во время ссоры переломала рёбра 80-летнему отцу. Пенсионера пришлось госпитализировать.
Инцидент произошёл 8 августа, передает РЕН ТВ со ссылкой на столичное управление МВД.
Известно, что 45-летняя женщина толкнула пожилого отца в приступе агрессии. Он упал, получил серьёзные травмы и был госпитализирован. В больнице диагностировали закрытый перелом рёбер.
По данным полиции, 80-летний пенсионер и его безработная дочь живут в одной квартире. Дочь состоит на учёте у психиатра.
Ранее «Рамблер» сообщал, что суд признал 28-летнего жителя Маркса виновным в избиении отца до смерти, а также рукоприкладства в отношении матери.
Происшествия , Криминал , МВД , РЕН ТВ , Москва
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