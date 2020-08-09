Женщина напала на 80-летнего отца в Москве

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Москве женщина во время ссоры переломала рёбра 80-летнему отцу. Пенсионера пришлось госпитализировать.

Инцидент произошёл 8 августа, передает РЕН ТВ со ссылкой на столичное управление МВД

Известно, что 45-летняя женщина толкнула пожилого отца в приступе агрессии. Он упал, получил серьёзные травмы и был госпитализирован. В больнице диагностировали закрытый перелом рёбер.

По данным полиции, 80-летний пенсионер и его безработная дочь живут в одной квартире. Дочь состоит на учёте у психиатра.