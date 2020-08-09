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Трёх пропавших детей обнаружили в Коми 

News.ru и ещё 3 1 час назад
Трёх пропавших детей обнаружили в Коми
Фото: mchskomi/vk.com
В Троицко-Печорском районе республики Коми жители села Усть-Ильич обнаружили троих мальчиков, пропавших накануне.
Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления МЧС России. По её данным, найденные дети — мальчики 2007, 2008 и 2013 годов рождения. Их поиски велись местными жителями, специалистами Троицко-Печорского аварийно-спасательного отряда и сотрудниками МЧС.
Пропавших детей начали искать около 19:00 8 августа. В 05:00 9 августа их обнаружили в семи километрах от села. Помощь медиков им не понадобилась, передаёт РИА Новости.

В 5 утра дети были найдены Троицко-Печорскими спасателями в 7 километрах от населённого пункта, — говорится в сообщении пресс-службы.

Ранее NEWS.ru писал о том, что в Калининградской области двое детей пострадали при взрыве снаряда, предположительно, времён Великой Отечественной войны. Один ребёнок — в тяжёлом состоянии.
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Происшествия , МЧС , РИА Новости , Республика Коми
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