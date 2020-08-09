У Маврикия разлилось больше тысячи тонн нефтепродуктов 

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Больше тысячи тонн нефтепродуктов попали в Индийский океан из японского судна, севшего на мель у острова Маврикий , заявил глава компании-оператора Mitsui O. S. K. Lines Акихико Оно. Об этом пишет РИА "Новости".

"Согласно предварительной оценке, объем утечки нефтепродуктов составил не менее тысячи тонн", — сказал он.

Ранее Маврикий объявил чрезвычайное экологическое положение из-за разлива топлива из ухогруза MV Wakashio. Также страна обратилась за помощью к ООН и президенту Франции Эммануэлю Макрону , заявив, что не имеет опыта снятия судов с мели. Франция пообещала отправить оборудование и специалистов на помощь.

Судно MV Wakashio везло груз из Китая через Сингапур в Бразилию, но село на мель в Индийском океане. У судна поврежден правый борт топливного отсека.