Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

У Маврикия разлилось больше тысячи тонн нефтепродуктов 

Газета.Ru и ещё 6 2 часа назад
У Маврикия разлилось больше тысячи тонн нефтепродуктов
Фото: Газета.Ru
Больше тысячи тонн нефтепродуктов попали в Индийский океан из японского судна, севшего на мель у острова Маврикий, заявил глава компании-оператора Mitsui O. S. K. Lines Акихико Оно. Об этом пишет РИА "Новости".

"Согласно предварительной оценке, объем утечки нефтепродуктов составил не менее тысячи тонн", — сказал он.

Ранее Маврикий объявил чрезвычайное экологическое положение из-за разлива топлива из ухогруза MV Wakashio. Также страна обратилась за помощью к ООН и президенту Франции Эммануэлю Макрону, заявив, что не имеет опыта снятия судов с мели. Франция пообещала отправить оборудование и специалистов на помощь.
Судно MV Wakashio везло груз из Китая через Сингапур в Бразилию, но село на мель в Индийском океане. У судна поврежден правый борт топливного отсека.
Видео дня. В Метрополисе между охраной и посетителем произошла потасовка
Газета.Ru: последние новости
В Волге утонули четыре иностранных студента В Волге утонули четыре иностранных студента Премьер Ливана назвал причину взрыва в Бейруте Премьер Ливана назвал причину взрыва в Бейруте В Москве здание Генпрокуратуры облили розовой краской В Москве здание Генпрокуратуры облили розовой краской
Происшествия , Эммануэль Макрон , ООН , РИА Новости , Маврикий
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Познер оценил шансы Лукашенко на победу
Познер оценил шансы Лукашенко на победу
Полковник-миллиардер Захарченко вернулся в Москву
Полковник-миллиардер Захарченко вернулся в Москву
Грымов заявил об «уничтожении» Ефремова
Грымов заявил об «уничтожении» Ефремова
Названа новая причина страшного взрыва в Бейруте
Названа новая причина страшного взрыва в Бейруте
Видео
Внедорожник въехал в батут с детьми и попал на видео
00:12
Внедорожник въехал в батут с детьми и попал на видео
Прохожие спасли тонущего мальчика из Крюкова канала и попали на видео
05:06
Прохожие спасли тонущего мальчика из Крюкова канала и попали на видео
Момент столкновения бензовоза и самолета в Шереметьево попал на видео
00:25
Момент столкновения бензовоза и самолета в Шереметьево попал на видео
Перелезающие через забор по пути в магазин жители Подмосковья попали на видео
00:11
Перелезающие через забор по пути в магазин жители Подмосковья попали на видео
Опубликовано видео с места крушения пассажирского самолета в Индии
00:20
Опубликовано видео с места крушения пассажирского самолета в Индии
Нашествие стрекоз на пляже российского курорта сняли на видео
00:21
Нашествие стрекоз на пляже российского курорта сняли на видео
Мощный камнепад в Дагестане попал на видео
01:00
Мощный камнепад в Дагестане попал на видео
Происшествия
Опубликовано видео стрельбы расчетов «Град»
00:25
Опубликовано видео стрельбы расчетов «Град»
Армия
Появилось видео учений гвардейского соединения ВДВ
01:00
Появилось видео учений гвардейского соединения ВДВ
Армия
Лукашенко заговорил о гражданской войне
04:35
Лукашенко заговорил о гражданской войне
В мире Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение