Конфликт с ограблением в такси случился в Москве

"8 августа в 02:00 в районе 12-го км МКАД неизвестный водитель неустановленной машины такси в ходе конфликта с пассажирами в салоне автомобиля из баллончика распылил неустановленную жидкость в сторону пассажиров, в результате чего последние покинули машину. Неизвестный водитель скрылся, в салоне такси находился рюкзак одного из пассажиров с паспортом на его имя, кошельком, банковскими картами, ключами, двумя телефонами сотовой связи", — рассказали в пресс-службе.