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Таксист ограбил пассажира в Москве, применив перцовый баллончик 

ТАСС и ещё 2 1 час назад
Конфликт с ограблением в такси случился в Москве
Фото: РИА Новости
Таксист в Москве распылил перцовый баллончик в сторону пассажиров и, когда они вышли, уехал с рюкзаком одного из них, в котором было ценностей на 100 тыс. рублей. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе столичного ГУ МВД.

"8 августа в 02:00 в районе 12-го км МКАД неизвестный водитель неустановленной машины такси в ходе конфликта с пассажирами в салоне автомобиля из баллончика распылил неустановленную жидкость в сторону пассажиров, в результате чего последние покинули машину. Неизвестный водитель скрылся, в салоне такси находился рюкзак одного из пассажиров с паспортом на его имя, кошельком, банковскими картами, ключами, двумя телефонами сотовой связи", — рассказали в пресс-службе.

Общий материальный ущерб составил около 100 тыс. рублей. Проводится проверка.
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