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Включившего порно на уличном экране россиянина оштрафовали 

Lenta.ru 22 минуты назад
Включившего порно на улице россиянина оштрафовали
Фото: primamedia.ru
Михайловский районный суд в Приморском крае оштрафовал бывшего сотрудника Дома культуры за демонстрацию порноролика на уличном экране. Об этом сообщает РИА Новости.
Порнографический ролик был показан на уличном экране одного из сел в феврале. Было установлено, что включил его житель села 2001 года рождения. Отмечается, что он работал светооператором в районном Доме культуры, однако был уволен в декабре 2019 года за недобросовестное выполнение обязанностей.
Отмечается, что россиянин полностью признал свою вину и раскаялся в содеянном. При назначении наказания суд учел и тот факт, что обвиняемый ранее судим не был. Мужчину оштрафовали на 20 тысяч рублей, уголовное дело по факту публичной демонстрации порнографических материалов прекращено.
Инцидент произошел в селе Михайловка Приморского края во время празднования Масленицы в феврале. Сообщалось, что включивший порно на экране мужчина таким образом хотел отомстить за увольнение. Ему грозила ответственность в виде лишения свободы на срок до шести лет.
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Происшествия , Приморский Край
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