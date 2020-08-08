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При пожаре в жилом доме в Чехии погибли 11 человек 

News.ru и ещё 10 1 час назад
При пожаре в жилом доме в Чехии погибли 11 человек
Фото: РИА Новости
В городе Богумине на северо-востоке Чехии на 11 этаже 13-этажного жилого дома возник пожар. В результате погибли 11 человек, в том числе трое детей.
Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя полиции Лукаша Поппа.
Отмечается, что жертвами пожара стали трое взрослых и трое детей, которые проживали в квартире, где случилось возгорание. Кроме того, погибли пять человек из квартиры этажом выше. Они выпрыгнули из окна.
Власти не исключают поджога. Пожар поставил трагический рекорд в Чехии по числу жертв. Такого количества погибших по причине возгорания не было с 1990 года.
Как писал NEWS.ru, на юге Москвы произошло ЧП. Загорелась квартира, которая находится на улице Высокой. В результате инцидента два человека погибли.
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Происшествия , В мире , Катастрофы , Чехия
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