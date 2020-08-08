При пожаре в жилом доме в Чехии погибли 11 человек 

В городе Богумине на северо-востоке Чехии на 11 этаже 13-этажного жилого дома возник пожар. В результате погибли 11 человек, в том числе трое детей.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя полиции Лукаша Поппа.

Отмечается, что жертвами пожара стали трое взрослых и трое детей, которые проживали в квартире, где случилось возгорание. Кроме того, погибли пять человек из квартиры этажом выше. Они выпрыгнули из окна.

Власти не исключают поджога. Пожар поставил трагический рекорд в Чехии по числу жертв. Такого количества погибших по причине возгорания не было с 1990 года.

Как писал NEWS.ru, на юге Москвы произошло ЧП. Загорелась квартира, которая находится на улице Высокой. В результате инцидента два человека погибли.