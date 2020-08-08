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Экспертиза подтвердила предварительную причину смерти подростка в монастыре на Урале 

ТАСС 1 час назад
Названа причина смерти девочки в монастыре на Урале
Фото: РИА Новости
Проведенная экспертиза подтвердила, что причина смерти 15-летней девочки, умершей в Среднеуральском женском монастыре в Свердловской области, который удерживает лишенный сана схимонах Сергий (Романов), — тяжелое заболевание. Об этом сообщили в пресс-службе Следственного управления СК по Свердловской области в воскресенье.
Ранее представитель Сергия Всеволод Могучев опубликовал документ, в котором говорится, что на теле ребенка обнаружены телесные повреждения. По назначению врача девочка принимала наркотические лекарственные средства.

"Результаты вскрытия тела умершей 15-летней девочки подтвердили причину смерти — тяжелое заболевание. Тело вчера родственникам уже передали для захоронения. Найденное при осмотре незначительное телесное повреждение не имеет криминального характера", — говорится в сообщении.

6 августа уполномоченный по правам ребенка в Свердловской области Игорь Мороков сообщил, что подросток умер в связи с болезнью в хосписе женского монастыря.

О ситуации в монастыре

Один из основателей и духовник Среднеуральского женского монастыря был отстранен от проповедей 27 апреля после появления видеозаписи, на которой он призвал людей выходить на улицы и посещать храмы, несмотря на режим самоизоляции, называл ситуацию с коронавирусом "псевдопандемией".
В конце мая после нарушения запрета священник был запрещен в служении, совершении таинств, лишен права ношения наперсного креста. 3 июля церковный суд Екатеринбургской епархии лишил его сана за нарушение священнической присяги, приговор 24 июля утвержден патриархом. Екатеринбургская епархия напомнила, что Романов своевольно удерживает монастырь и должен его покинуть.
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Происшествия , Игорь Мороков , Свердловская Область
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