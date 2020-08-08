Названа причина смерти девочки в монастыре на Урале

Проведенная экспертиза подтвердила, что причина смерти 15-летней девочки, умершей в Среднеуральском женском монастыре в Свердловской области , который удерживает лишенный сана схимонах Сергий (Романов), — тяжелое заболевание. Об этом сообщили в пресс-службе Следственного управления СК по Свердловской области в воскресенье.

Ранее представитель Сергия Всеволод Могучев опубликовал документ, в котором говорится, что на теле ребенка обнаружены телесные повреждения. По назначению врача девочка принимала наркотические лекарственные средства.

"Результаты вскрытия тела умершей 15-летней девочки подтвердили причину смерти — тяжелое заболевание. Тело вчера родственникам уже передали для захоронения. Найденное при осмотре незначительное телесное повреждение не имеет криминального характера", — говорится в сообщении.

6 августа уполномоченный по правам ребенка в Свердловской области Игорь Мороков сообщил, что подросток умер в связи с болезнью в хосписе женского монастыря.

О ситуации в монастыре

Один из основателей и духовник Среднеуральского женского монастыря был отстранен от проповедей 27 апреля после появления видеозаписи, на которой он призвал людей выходить на улицы и посещать храмы, несмотря на режим самоизоляции, называл ситуацию с коронавирусом "псевдопандемией".

В конце мая после нарушения запрета священник был запрещен в служении, совершении таинств, лишен права ношения наперсного креста. 3 июля церковный суд Екатеринбургской епархии лишил его сана за нарушение священнической присяги, приговор 24 июля утвержден патриархом. Екатеринбургская епархия напомнила, что Романов своевольно удерживает монастырь и должен его покинуть.