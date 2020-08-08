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Пелена густого дыма: в Бейруте произошло новое ЧП 

Майк Габриелян и ещё 2 25 минут назад
В Бейруте новое ЧП — крупный пожар возле госпиталя Сент-Чарльз. Об инциденте сообщают очевидцы в соцсетях.
Отмечается, что на место прибыли военные и спасатели. Жертв нет. Горит разрушенное здание близ медучреждения. Клубами дыма заволокло окрестности. Комментаторы пишут, что речь может идти о поджоге.
Химик назвал причину взрыва в Бейруте
Новый инцидент вызвал тревогу у горожан, которые еще не отошли от шока после чудовищного взрыва в порту — 4 августа там взорвался склад с селитрой. Погибли 154 человека, тысячи были ранены.
Ранее «Рамблер» сообщал, что в Бейруте протестующие вышли на улицу, требуя отставки правительства из-за взрыва. Демонстранты жгли машины, громили магазины и закидывали полицейских бутылками и камнями. Против них применили слезоточивый газ. Митингующие обвиняют власти в коррупции и халатности.
Комментарии 71
Происшествия , Видео , Катастрофы , Пожары , Бейрут
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