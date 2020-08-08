Пелена густого дыма: в Бейруте произошло новое ЧП 

Бейруте новое ЧП — крупный пожар возле госпиталя Сент-Чарльз. Об инциденте сообщают очевидцы в соцсетях.

Ongoing fire in Al Fayadiyeh, near Saint Charles hospital.



Civil defense and the army are at the site. pic.twitter.com/aUk34TXo4v— 🇱🇧 Lebanese News and Updates (@UpdatesLebanese) August 8, 2020

Отмечается, что на место прибыли военные и спасатели. Жертв нет. Горит разрушенное здание близ медучреждения. Клубами дыма заволокло окрестности. Комментаторы пишут, что речь может идти о поджоге.

Новый инцидент вызвал тревогу у горожан, которые еще не отошли от шока после чудовищного взрыва в порту — 4 августа там взорвался склад с селитрой. Погибли 154 человека, тысячи были ранены.