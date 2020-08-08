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Лайнер, накануне потерпевший крушение в Индии , дважды заходил на посадку, потому что пилот не видел полосу. Об этом сообщает Times of India со ссылкой на чиновников Управления аэропортами Индии.

«При первой попытке приземлиться использовалась взлётно-посадочная полоса № 28, но пилот не смог её увидеть из-за мощного ливня. Тогда он запросил взлетно-посадочную полосу №10», — заявил представитель управления.

Он отметил, что самолет приземлился возле рулежной дорожки «С», которая находится приблизительно в километре от начала полосы №10. Видимость при приземлении самолета составляла 2000 метров.

Взлетно-посадочная полоса аэропорта расположена на возвышенности и заканчивается косогором, по которому самолет скатился, разломившись на части.

Ранее «Рамблер» сообщал , что найдены бортовые самописцы лайнера авиакомпании Air India, попавшего в катастрофу.

ЧП произошло накануне в городе Кожикоде. Boeing 737 при посадке выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы и развалился на части. Погибло 20 человек. Среди них два пилота. Ранения получили 120 человек, состояние 16 из них — тяжёлое.

Крушение могло произойти из-за погодных условий: в провинции Керала идут сильные ливни, ставшие причиной оползней и наводнений.