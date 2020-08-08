Инцидент у храма МВД: на полицейского напали ломом

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Москве неадекватный мужчина ударил ломом полицейского возле храма МВД . Инцидент произошёл на Житной улице. Подозреваемый задержан, жизнь сотрудника правоохранительных органов вне опасности.

Мужчина пытался перерезать провода вдоль забора на территории храма при МВД. Патрульные заметили неладное, и подошли к нему. Тогда подозреваемый ударил одного из них ломом по голове.

Сотруднику оказали медицинскую помощь. Мужчина уже задержан. Его личность установлена — это 37-летний Игорь Л.

Телеграм-канал 112 опубликовал фото предполагаемого злоумышленника. Ему грозит уголовная статья о посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительных органов.