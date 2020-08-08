Инцидент у храма МВД: на полицейского напали ломом

В Москве неадекватный мужчина ударил ломом полицейского возле храма МВД. Инцидент произошёл на Житной улице. Подозреваемый задержан, жизнь сотрудника правоохранительных органов вне опасности.
Мужчина пытался перерезать провода вдоль забора на территории храма при МВД. Патрульные заметили неладное, и подошли к нему. Тогда подозреваемый ударил одного из них ломом по голове.
Сотруднику оказали медицинскую помощь. Мужчина уже задержан. Его личность установлена — это 37-летний Игорь Л.
Телеграм-канал 112 опубликовал фото предполагаемого злоумышленника. Ему грозит уголовная статья о посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительных органов.
Ранее «Рамблер» сообщал, что американский студент ударил российского полицейского РФ и сел в тюрьму на 9 лет.