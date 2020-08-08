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Москвич ударил полицейского ломом по голове 

Мослента 31 минуту назад
Москвич ударил полицейского ломом по голове
Фото: Telegram-канал «112»
Мужчина напал на полицейских с ломом в центре Москвы. Об этом сообщает Telegram-канал «112».
Инцидент произошел на Житной улице. По данным канала, 37-летний Игорь Л. попытался перерезать провода вдоль забора на территории храма при МВД России. Заметившие злоумышленника полицейские подошли к нему, и тот набросился на них, ударив одного из силовиков по голове ломом.
Пострадавшему оказали медицинскую помощь, а нарушителя задержали. Ему грозит статья 317 УК РФ («Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа»).
Накануне, 7 августа, сообщалось о еще одном случае нападения на полицейских в Москве. Двое мигрантов оказали сотрудникам МВД сопротивление после того, как их попросили предоставить документы. Один из приезжих также нецензурно оскорбил силовиков.
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Происшествия , Криминал , МВД , Москва
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