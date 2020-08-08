Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Катастрофа Boeing 737 в Индии: у одного из погибших был COVID-19 

Майк Габриелян 10 минут назад
У одного из пассажиров, погибшего при авиакатастрофе в Индии, был положительный тест на коронавирус. Теперь спасателей, участвовавших в ликвидации аварии, отправят на самоизоляцию и тестирование. Об этом сообщает издание Money Control со ссылкой на индийские власти.
Чиновники рассказали, что образцы 45-летнего Судхира Вариата были отправлены на тестирование и дали положительный результат.
Министр здравоохранения Индии заявил, что всем участвовавшим в спасательной операции нужно самоизолироваться и пройти тестирование.
Ранее «Рамблер» сообщал, что поисковая группа обнаружила бортовые самописцы с лайнера авиакомпании Air India, совершившего жесткую посадку, в результате которой погибли 20 человек.
Катастрофа произошла накануне в городе Кожикоде. Boeing 737 при посадке выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы и развалился на части. Погибло 20 человек, включая двух пилотов. Ранения получили 120 пассажиров, состояние 16 из них — тяжёлое.
Крушение могло произойти из-за погодных условий: в провинции Керала идут сильные ливни, ставшие причиной оползней и наводнений.
Комментарии 31
Происшествия , Видео , Boeing , Индия
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Дочь Успенской показала последствия серьезных травм
Дочь Успенской показала последствия серьезных травм
Названо число жертв коронавируса в России
Названо число жертв коронавируса в России
Момент столкновения бензовоза и самолета в Шереметьево попал на видео
Момент столкновения бензовоза и самолета в Шереметьево попал на видео
Перелезающие через забор по пути в магазин жители Подмосковья попали…
Перелезающие через забор по пути в магазин жители Подмосковья попали…
Видео
Момент столкновения бензовоза и самолета в Шереметьево попал на видео
00:25
Момент столкновения бензовоза и самолета в Шереметьево попал на видео
Перелезающие через забор по пути в магазин жители Подмосковья попали на видео
00:11
Перелезающие через забор по пути в магазин жители Подмосковья попали на видео
Опубликовано видео с места крушения пассажирского самолета в Индии
00:20
Опубликовано видео с места крушения пассажирского самолета в Индии
Нашествие стрекоз на пляже российского курорта сняли на видео
00:21
Нашествие стрекоз на пляже российского курорта сняли на видео
Мощный камнепад в Дагестане попал на видео
01:00
Мощный камнепад в Дагестане попал на видео
Происшествия
Опубликовано видео стрельбы расчетов «Град»
00:25
Опубликовано видео стрельбы расчетов «Град»
Армия
Появилось видео учений гвардейского соединения ВДВ
01:00
Появилось видео учений гвардейского соединения ВДВ
Армия
Появилось видео протестов из-за взрыва в Бейруте
01:12
Появилось видео протестов из-за взрыва в Бейруте
В мире
Исполнители «Перемен» Цоя в Минске попали на видео
01:58
Исполнители «Перемен» Цоя в Минске попали на видео
Происшествия
Вечеринка в память о Картрайте попала на видео
01:39
Вечеринка в память о Картрайте попала на видео
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение