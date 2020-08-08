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У одного из пассажиров, погибшего при авиакатастрофе в Индии , был положительный тест на коронавирус. Теперь спасателей, участвовавших в ликвидации аварии, отправят на самоизоляцию и тестирование. Об этом сообщает издание Money Control со ссылкой на индийские власти.

Чиновники рассказали, что образцы 45-летнего Судхира Вариата были отправлены на тестирование и дали положительный результат.

Министр здравоохранения Индии заявил, что всем участвовавшим в спасательной операции нужно самоизолироваться и пройти тестирование.

Ранее «Рамблер» сообщал , что поисковая группа обнаружила бортовые самописцы с лайнера авиакомпании Air India, совершившего жесткую посадку, в результате которой погибли 20 человек.

Катастрофа произошла накануне в городе Кожикоде. Boeing 737 при посадке выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы и развалился на части. Погибло 20 человек, включая двух пилотов. Ранения получили 120 пассажиров, состояние 16 из них — тяжёлое.

Крушение могло произойти из-за погодных условий: в провинции Керала идут сильные ливни, ставшие причиной оползней и наводнений.