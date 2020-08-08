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Найдены черные ящики разбившегося в Индии самолета 

РИА Новости и ещё 8 2 часа назад
Найдены черные ящики разбившегося в Индии самолета
Фото: globallookpress.com
Спасатели нашли бортовые самописцы разбившегося накануне в индийском штате Керала самолета Boeing 737, сообщает газета Hindustan Times.

"Цифровой регистратор полетных данных и диктофон кабины пилотов, которые были извлечены из самолета Бюро расследования авиационных происшествий, будут доставлены в Дели для дальнейшего изучения", — сообщает издание.

Ранее министр гражданской авиации Индии Хардип Сингх Пури сообщил, что официальное расследование инцидента проведет Бюро по расследованию авиационных происшествий при министерстве гражданской авиации Индии.
Самолет Boeing 737 индийской бюджетной авиакомпании Air India Express совершил жесткую посадку в пятницу в аэропорту индийского города Кожикоде, штате Керала. По последним данным Air India Express, в результате инцидента погибли 17 человек, включая двух пилотов. Жизнь четверых членов экипажа находится в безопасности, отмечает авиакомпания.
По данным главы министерства гражданской авиации Индии, Boeing 737 совершал посадку во время дождя и разломился на две части после того, как упал со склона.
Всего на борту следовавшего из Дубая самолета было 190 человек, в том числе 174 взрослых пассажиров, 10 детей, два пилота и четыре члена экипажа. Этим рейсом на родину возвращались индийцы, застрявшие за границей в связи с пандемией коронавируса.
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Происшествия , Катастрофы , Boeing , Дели , Индия
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