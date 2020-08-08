Смерть в монастыре: на теле девочки нашли травмы

На теле 15-летней девочки, умершей в Среднеуральском женском монастыре от онкологического заболевания, нашли телесные повреждения, сообщает портал " Екатеринбург онлайн".

В настоящее время тело находится на судебно-медицинской экспертизе.

Ранее следователи, по данным портала, отказали в выдаче тела до проведения экспертизы, в то же время не став оспаривать наличие диагноза — диффузной глиомы ствола мозга.

Ранее детский омбудсмен на Урале Игорь Мороков сообщил РИА Новости, что пятнадцатилетняя девочка умерла в монастыре после болезни. По данным уполномоченного по правам человека в Свердловской области Татьяны Мерзляковой, которую цитировали местные СМИ, родители сами привезли девочку в монастырь, чтобы она "ушла с молитвой", прокуратура знала об этой ситуации.

Духовник и основатель Среднеуральского женского монастыря отец Сергий заявил, что ребенок находился под постоянным наблюдением врачей, однако монастырь, по его словам, не больница.

Отец Сергий был лишен сана после проповедей о том, что COVID-19 — это "псевдопандемия", а люди должны выходить на улицы и протестовать. В епархии заявляли, что Сергий удерживает монастырь незаконно.