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СМИ: на теле умершей в Среднеуральском монастыре девочки нашли травмы 

РИА Новости 1 час назад
Смерть в монастыре: на теле девочки нашли травмы
Фото: РИА Новости
На теле 15-летней девочки, умершей в Среднеуральском женском монастыре от онкологического заболевания, нашли телесные повреждения, сообщает портал "Екатеринбург онлайн".
В настоящее время тело находится на судебно-медицинской экспертизе.
Ранее следователи, по данным портала, отказали в выдаче тела до проведения экспертизы, в то же время не став оспаривать наличие диагноза — диффузной глиомы ствола мозга.
Ранее детский омбудсмен на Урале Игорь Мороков сообщил РИА Новости, что пятнадцатилетняя девочка умерла в монастыре после болезни. По данным уполномоченного по правам человека в Свердловской области Татьяны Мерзляковой, которую цитировали местные СМИ, родители сами привезли девочку в монастырь, чтобы она "ушла с молитвой", прокуратура знала об этой ситуации.
Духовник и основатель Среднеуральского женского монастыря отец Сергий заявил, что ребенок находился под постоянным наблюдением врачей, однако монастырь, по его словам, не больница.
Отец Сергий был лишен сана после проповедей о том, что COVID-19 — это "псевдопандемия", а люди должны выходить на улицы и протестовать. В епархии заявляли, что Сергий удерживает монастырь незаконно.
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Происшествия , Игорь Мороков , Генпрокуратура РФ , РИА Новости , Екатеринбург
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