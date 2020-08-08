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Ан-2 аварийно сел на просёлочную дорогу в Якутии 

News.ru и ещё 1 45 минут назад
Ан-2 аварийно сел на проселочную дорогу в Якутии
Фото: Unsplash
Экипаж самолёта Ан-2 посадил воздушное судно в 128 км от места вылета из-за неисправности двигателя.
По предварительным данным, во время полёта в самолёте «Маданского аэроклуба» были обнаружены неисправности: двигатель нагрелся и начал вибрировать. В связи с этим, экипаж воздушного судна принял решение совершить посадку на просёлочную дорогу, передаёт РЕН ТВ.
На борту Ан-2 находились два человека, об их состоянии информации нет, самолёт пострадал незначительно.
Как писал NEWS.ru ранее, самолёт Boeing 737 авиакомпании Air India, совершивший жёсткую посадку в городе Кожикоде, упал со склона. Об этом сообщил министр гражданской авиации Индии Хардип Сингх Пури.
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Происшествия , РЕН ТВ , Республика Саха (Якутия)
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