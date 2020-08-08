«Явно чеченский след» 

Ровно 20 лет назад, 8 августа 2000 года, в переходе метро под Пушкинской площадью, в полутора километрах от Кремля, прогремел взрыв, в результате которого 13 человек погибли и более 100 пострадали. Следствие рассматривало множество версий случившегося и склонялось к тому, что это теракт, ведь тогда в разгаре была вторая чеченская война. Однако ответственность за тот взрыв никто на себя не взял, и выяснить, кто был заказчиком и исполнителем, так и не удалось. «Лента.ру» вспоминает трагические события 20-летней давности.

В пешеходный переход под Пушкинской площадью в вечерний час пик зашли два человека кавказской внешности. Один держал в руках полиэтиленовый пакет, другой — дипломат. Подойдя к павильону №52, они стали выбирать товар, а потом удалились под предлогом того, что им нужно обменять валюту, так как продавец отказался принимать у них доллары. Дипломат и пакет они оставили у палатки.

Обратно они уже не вернулись. Свидетели видели их выбегающими из перехода. Примерно через минуту у павильона №52 раздался мощный взрыв. Это был один из самый страшных терактов, произошедших в Москве

Как вспоминали очевидцы, после хлопка и яркой вспышки по переходу прошла взрывная волна, а потом повалил густой дым. В тоннеле было достаточно людно, и потому последствия были ужасающими. Те, кто оказался дальше от эпицентра взрыва, в панике выбегали из перехода. Те, кому повезло меньше, брели наверх окровавленные, в состоянии шока. Поблизости от места взрыва остались лежать семь погибших. Позже в больницах умрут еще шестеро.

Ранения разной степени тяжести получили 118 человек, в том числе шестеро детей. Их посекло поражающими элементами бомбы, осколками стекла, обломками облицовочной плитки и превратившимися в шрапнель алюминиевыми конструкциями киосков. Некоторых обожгло, многие получили отравления продуктами горения.

На Пушкинскую площадь в первые минуты прибыло несколько машин скорой помощи и спасателей, еще через полчаса — милиционеры, оцепившие место происшествия, а также службы ГО, ЧС и Московская служба спасения.

Первым представителем властей, прибывшим на место взрыва, стал тогдашний мэр Москвы Юрий Лужков — мэрия находится в нескольких сотнях метров от Пушкинской площади.

Лужков осмотрел тоннель и поговорил с репортерами телеканалов, призвав москвичей быть бдительными. Он сразу заявил, что это террористический акт:

«Явно чеченский след. Явно совершенно», — заключил мэр.

Вскоре последовала реакция чеченских сепаратистов. Французское информационное агентство France Presse распространило заявление Аслана Масхадова , который после ввода федеральных войск в Чечню занял пост руководителя Государственного комитета обороны мятежной Чеченской Республики Ичкерия. По его словам, ни чеченские полевые командиры, ни боевики не причастны к произошедшему. Масхадов выразил соболезнования семьям погибших и пострадавших.

Выразил свои соболезнования и недавно избранный президент России Владимир Путин . Был создан штаб оперативного расследования под руководством заместителя директора ФСБ Проничева, глава государства взял дело под личный контроль.

Началось расследование версии теракта. Уже ночью был готов фоторобот двух мужчин, составленный со слов очевидцев. Он не оставлял сомнений, что подозреваемые — кавказцы. Описание под фотороботом одного из них гласило: «На вид 25-35 лет, рост около 185 сантиметров, спортивного телосложения, волосы коротко стриженные, темные. Был одет: футболка темного цвета».

Как выяснило следствие, в дипломате, который подозреваемые оставили у павильона, находилось безоболочное взрывное устройство мощностью 800 граммов в тротиловом эквиваленте — вчетверо больше, чем в самых мощных противопехотных минах. Оно было начинено шурупами и винтами, чтобы максимально усилить поражающую мощь.

Несмотря на то что в качестве главной версии произошедшего изначально назывался теракт, и дело было возбуждено по статьям 105 («Убийство») и 205 («Терроризм»), существовали и другие версии. Например, не исключалась возможность разборок из-за контроля над бизнесом, личной неприязни и даже хулиганства.

Следствие проверило на причастность к взрыву более шести тысяч человек, по экономической версии были проверены более шести тысяч предприятий. Изучили даже версию, согласно которой к делу могут быть причастны представители кемеровской преступной группировки, не поделившие прибыльный бизнес с московскими «коллегами».

В ходе расследования прозвучало много громких заявлений. Генеральный прокурор России Владимир Устинов в 2001 году заявлял, что к делу причастна группа Ачимеза Гочияева, а также, возможно, банда Арби Бараева. В феврале 2002 года начальник московского УФСБ Виктор Захаров говорил о том, что спецслужбам известны все, кто имеет отношение к терактам в Москве — от взрыва жилых домов до взрыва на Пушкинской, но никаких имен не назвал.

К 2005 году СМИ было известно, что у следствия осталась единственная версия — теракт. Однако никаких официальных заявлений на этот счет сделано не было до 2006 года.

«Дело по Пушкинской я знаю хорошо, прошло много лет, оно еще живое, хотя, на мой взгляд, исполнители уже вряд ли живы. Есть у нас такая информация. Наверное, все-таки это было, скорее всего, связано с чеченским следом, и, наверное, оно будет приостановлено. Более конкретно не готов сейчас сказать. Я думаю, может быть, через какое-то время мы к нему вернемся, когда будем это дело… год когда пройдет, мы, наверное, еще раз его посмотрим и тогда определимся. Поэтому сейчас я не готов сказать. Я пять лет примерно к этому делу не прикасался», — сказал прокурор Москвы Юрий Семин в интервью каналу «Россия».

Посмотрели и определились. Ни заказчиков, ни организаторов взрыва найти не удалось. Дело было закрыто. Мотивы террористов, убивших 13 ни в чем не повинных людей, так и остались тайной, ответственность за теракт никто на себя не взял. В ходе следствия задерживали подозреваемых, но всякий раз оказывалось, что след ложный. В какой-то момент в совершении теракта признался ранее осужденный гражданин, однако выяснилось, что он оговорил себя и к взрыву непричастен.

На 40-й день после трагедии в переходе была установлена мемориальная доска, надпись на которой гласит: «В память о погибших и пострадавших от террористического акта 8 августа 2000 года». Она и сейчас там, и в этот день люди несут к ней цветы в память о жертвах кровавого преступления, за которое никто не ответил.