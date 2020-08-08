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Российские врачи за два дня приняли в Бейруте 92 пациента 

Газета.Ru и ещё 7 22 минуты назад
Российские врачи приняли в Бейруте 92 пациента
Фото: РИА Новости
Врачи аэромобильного госпиталя МЧС России, который был размещен в Бейруте, за два дня приняли 92 пациента. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на начальника отдела медицинской службы отряда "Центроспас" МЧС России Алексея Скоробулатова.

"На 7 августа на 18:30 принято 79 пациентов, суммарно за два дня — 92 человека", — сказал Скоробулатов.

При этом 12 из них были детьми, уточнил начальник отдела медслужбы "Центроспаса".
По его словам, в основном медицинская помощь оказывается пациента травматологического и хирургического профилей.
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Происшествия , В мире , МЧС , Бейрут
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