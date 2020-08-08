Российские врачи приняли в Бейруте 92 пациента

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Врачи аэромобильного госпиталя МЧС России , который был размещен в Бейруте , за два дня приняли 92 пациента. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на начальника отдела медицинской службы отряда "Центроспас" МЧС России Алексея Скоробулатова.

"На 7 августа на 18:30 принято 79 пациентов, суммарно за два дня — 92 человека", — сказал Скоробулатов.

При этом 12 из них были детьми, уточнил начальник отдела медслужбы "Центроспаса".

По его словам, в основном медицинская помощь оказывается пациента травматологического и хирургического профилей.