В Азербайджане загорелся газопровод 

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На западе Азербайджана , в Гаджигабульском районе, загорелся газопровод, сообщили в МЧС республики.

На место происшествия выехали пожарные департамента Государственной противопожарной службы министерства, передает РИА «Новости».

«О происшествии были уведомлены соответствующие органы. Дополнительная информация будет предоставлена», — сообщили в ведомстве.

В феврале 2020 года в Горнозаводском районе Пермского края произошел прорыв магистрального газопровода, возник пожар. В результате ЧП никто не пострадал.