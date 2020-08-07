Суд снова заочно арестовал бизнесмена Фукса 

"Он сам должен быть признан потерпевшим, так как в 2017 году была попытка вывести из обременения акции заемщика в лице компании "Арбент", переданные в залог банка, а залог в свою очередь полностью обеспечивал кредит и даже больше", — подчеркнул один из адвокатов обвиняемого Сергей Шенкнехт.