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Суд снова заочно арестовал бизнесмена Фукса 

ТАСС 1 час назад
Суд снова заочно арестовал бизнесмена Фукса
Фото: РИА Новости
Тверской суд Москвы удовлетворил ходатайство следствия об избрании заочного ареста в отношении основателя компании Mos City Group украинца Павла Фукса, обвиняемого в выводе порядка $10 млн со счетов банка РМБ в виде кредитов. Как сообщает корреспондент ТАСС из зала суда, решение об аресте было принято в рамках второго уголовного дела.

"Ходатайство следствия подлежит удовлетворению", — огласил постановление судья Станислав Минин. Фуксу заочно предъявлено обвинение по ч. 4 ст. 159.1 УК РФ ("Мошенничество в сфере кредитования"). Вину он не признает.

Следствие мотивировало ходатайство тем, что по делу установлены не все соучастники. Фукс скрылся от следствия и может оказать давление на свидетелей, уничтожить доказательства, а сам бизнесмен находится в Швейцарии. "В рамках уголовного дела ранее заочно был арестован еще один фигурант Алексей Курочкин (бывший музыкант и собственник Русского международного банка (РМБ) — прим. ТАСС)", — отметила следователь. Представитель прокуратуры полностью поддержала ходатайство следствия. Срок следствия по делу продлен до 27 сентября.
По словам защитников бизнесмена, следствие возбудило дело по событиям 2017 года, а вменило Фуксу события 2007 года. По данным следствия, банк РМБ в 2007 году выдавал кипрской компании невозвратные кредиты, а всего было выведено из банка в долларовом эквиваленте 10 млн Одна из башен "Москва-Сити", напомнил адвокат, возведена компанией украинского бизнесмена Mos City Group.

"Он сам должен быть признан потерпевшим, так как в 2017 году была попытка вывести из обременения акции заемщика в лице компании "Арбент", переданные в залог банка, а залог в свою очередь полностью обеспечивал кредит и даже больше", — подчеркнул один из адвокатов обвиняемого Сергей Шенкнехт.

Кроме того, как стало известно в суде в пятницу, Фукс в 2017 году отказался от гражданства РФ, а Генпрокуратура России уже попросила Интерпол об установлении местонахождения украинского бизнесмена и его аресте. "Циркуляр отправлен по всем странам Интерпола", — зачитал документы судья. Также в заседании отмечалось, что Фукс помещен в российский список санкционных лиц, не рекомендуемых для совершения коммерческих сделок. Центральный банк РФ лишил РМБ лицензии осенью 2017 года.
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Происшествия , Павел Фукс , Алексей Курочкин , Русский международный банк , Генпрокуратура РФ , Центральный банк России , Интерпол , ИТАР-ТАСС , Москва
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