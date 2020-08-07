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Худрук Грымов заявил об «уничтожении» Ефремова 

Деловая газета «Взгляд» 1 час назад
Грымов заявил об «уничтожении» Ефремова
Фото: РИА Новости
Художественный руководитель театра «Модерн» Юрий Грымов оценил судебный процесс по делу актера Михаила Ефремова и призвал артиста не бояться раскаиваться.

«Я, честно говоря, старался не комментировать эти события, но сегодня я молчать не могу, особенно если, сам Михаил Ефремов юлит. Он то признает свою вину сразу после ДТП, и ведь даже видеообращение записал, то не признает вину, может быть, его запутали, я не знаю. Но я считаю, нельзя забывать, что есть семья, где погиб человек из-за этого кошмарного ДТП с пьяным водителем. Эти стратегические решения адвокатов, мне кажется, не красят, а уничтожают Михаила Ефремова. Время нас, конечно, рассудит, но человеком нужно оставаться в любом случае и не бояться раскаиваться», — сказал Грымов НСН.

Напомним, в суде накануне были продемонстрированы видеодоказательства по делу. Инспектор ГИБДД на видеозаписи спросила Ефремова, был ли он водителем автомобиля, на что тот ответил утвердительно.
Также в суде продемонстрировали видеозаписи, на которых артист после смертельного ДТП в Москве ходит пьяный и шокированный.
До этого гособвинитель в ходе заседания суда зачитала материалы дела, согласно которым в автомобиле артиста нашли гашиш и гашишное масло. На это адвокат Ефремова Эльман Пашаев заявил, что найденные в автомобиле после аварии наркотические средства не принадлежали его подзащитному.
Также он заявил о «фальсификации доказательств» представителями потерпевших по уголовному делу по факту ДТП. Сам Ефремов в ходе заседания суда сказал, что не признает вину в причинении смерти курьеру Сергею Захарову в результате ДТП, поскольку «ничего не помнит».
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Комментарии 1
Происшествия , Михаил Ефремов , Юрий Грымов , Сергей Захаров , ГИБДД
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