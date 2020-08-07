Внедорожник протаранил ворота на границе с Абхазией 

Неизвестный мужчина на автомобиле Toyota Land Cruiser 200 протаранил ворота на границе России с Абхазией. Инцидент попал на видео, запись публикует «Пятый канал».
Водитель внедорожника проигнорировал требования пограничников и с места протаранил ворота КПП на российско-абхазской границе.
Личность нарушителя устанавливается. На записи видно, что машина имеет номера с регионом 05 — республика Дагестан.
Как сообщал «Рамблер», Россия и Абхазия взаимно открыли границы 1 августа. В первый день после открытия границ границу России с Абхазией пересекли 7,5 тысяч человек. С 7 августа Россия и Абхазия возобновили железнодорожное сообщение. В Минздраве Абхазии заявили, что открытие границы с Россией приведет к увеличению случаев COVID-19 в республике и пообещали отправлять россиян на лечение обратно в РФ.