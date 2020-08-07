Внедорожник протаранил ворота на границе с Абхазией 

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Неизвестный мужчина на автомобиле Toyota Land Cruiser 200 протаранил ворота на границе России Абхазией . Инцидент попал на видео, запись публикует «Пятый канал».

Водитель внедорожника проигнорировал требования пограничников и с места протаранил ворота КПП на российско-абхазской границе.

Личность нарушителя устанавливается. На записи видно, что машина имеет номера с регионом 05 — республика Дагестан.