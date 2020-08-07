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Дочь российского фермера посадили за сексуальное насилие и убийства мужчин 

Lenta.ru 47 минут назад
Дочь российского фермера насиловала и убивала мужчин
Фото: страница Елены Повеляйкиной во «ВКонтакте»
В Омской области за сексуальное насилие и убийства мужчин к 13 годам колонии общего режима приговорили 22-летнюю дочь российского фермера Елену Повеляйкину. Об этом в пятницу, 7 августа, сообщает «Комсомольская правда».
Гособвинение требовало для девушки, жестоко расправившейся с двумя мужчинами, 15 лет лишения свободы. Защита настаивала, что у следствия имеются только косвенные свидетельства причастности подсудимой к гибели мужчин. В последнем слове Повеляйкина выразила соболезнования семьям погибших, но не признала вину.
Как установил суд, 20 августа 2019 года в деревне Михайловка после совместного распития алкоголя девушка жестоко избила 37-летнего работника за то, что тот не желал уходить. После избиения она совершила насильственные действия сексуального характера с помощью черенка лопаты. От полученных травм работник скончался, тогда девушка вытащила его тело за ограду и выбросила на улицу.
В октябре того же года во время застолья в компании знакомых она поругалась с 31-летним мужчиной, работавшим на ее семью и нелестно отозвавшимся об отце семейства. Когда мужчина прилег на диван, девушка прыгнула на него и начала избивать. От полученных травм потерпевший скончался на следующий день.
На протяжении следствия и судебного процесса Повеляйкина не признавала вину. Она заявляла, что 37-летний убитый ей мужчина погиб, поскольку попал под автомобиль.
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Происшествия , Криминал , ФСИН , Комсомольская правда , Омская Область
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