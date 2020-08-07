Дочь российского фермера насиловала и убивала мужчин 

Гособвинение требовало для девушки 15 лет лишения свободы. Защита настаивала, что имеются только косвенные свидетельства причастности к преступлениям. Вину за одно из убийств адвокаты пытались переложить на соседа, который якобы убил односельчанина из ревности.

Как установил суд, 20 августа 2019 года Елена Повеляйкина выпивала в компании 37-летнего соседа. Увидев, что он совершенно пьян, девушка изнасиловала его черенком лопаты. На следующий день мужчина скончался, а Елена выбросила его труп на задний двор своего дома.

Через месяц девушка совершила второе убийство. Она снова выпивала в компании мужчин, один из которых оскорбил ее отца — фермера, который вырастил ее в одиночку. Повеляйкина дождалась, пока мужчина заснул, запрыгнула на него и забила до смерти.

В последнем слове перед оглашением приговора Елена принесла соболезнования родным погибших, но свою вину не признала.

Как писал «Рамблер», в Санкт-Петербурге муж расчленил жену и выбросил ее останки около подъезда на проспекте Художников за желание развестись.