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Дочь российского фермера насиловала и убивала мужчин 

Вероника Полынина и ещё 1 12 минут назад
Дочь российского фермера насиловала и убивала мужчин
Фото: страница Елены Повеляйкиной во «ВКонтакте»
22-летнюю жительницу деревни Михайловка Омской области приговорили к 13 годам колонии за жестокие убийства двоих мужчин. Об этом сообщает «Комсомольская правда».
Гособвинение требовало для девушки 15 лет лишения свободы. Защита настаивала, что имеются только косвенные свидетельства причастности к преступлениям. Вину за одно из убийств адвокаты пытались переложить на соседа, который якобы убил односельчанина из ревности.
Как установил суд, 20 августа 2019 года Елена Повеляйкина выпивала в компании 37-летнего соседа. Увидев, что он совершенно пьян, девушка изнасиловала его черенком лопаты. На следующий день мужчина скончался, а Елена выбросила его труп на задний двор своего дома.
Через месяц девушка совершила второе убийство. Она снова выпивала в компании мужчин, один из которых оскорбил ее отца — фермера, который вырастил ее в одиночку. Повеляйкина дождалась, пока мужчина заснул, запрыгнула на него и забила до смерти.
В последнем слове перед оглашением приговора Елена принесла соболезнования родным погибших, но свою вину не признала.
Как писал «Рамблер», в Санкт-Петербурге муж расчленил жену и выбросил ее останки около подъезда на проспекте Художников за желание развестись.
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Происшествия , Криминал , Омская Область
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